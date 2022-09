Putin em guerra com toda a UE – PM espanhol – CMIO

A Rússia não está lutando apenas contra a Ucrânia, mas contra toda a União Europeia, proclamou o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez em entrevista ao Politico na terça-feira. Ele acrescentou que a operação militar de Moscou na Ucrânia está falhando e só conseguiu fortalecer a UE.

Falando antes da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o primeiro-ministro espanhol afirmou que o presidente russo Vladimir Putin estava usando “energia como ferramenta de guerra”, porque ele é “ameaçado pelos valores da UE”, Relatórios políticos.

Sanchez insiste que, apesar da crise energética em curso que tomou conta da UE depois que o Ocidente impôs sanções abrangentes a Moscou, os estados da UE só se aproximaram. Segundo o primeiro-ministro, as sucessivas crises a partir de 2008 ensinaram o bloco a juntar dívidas, coordenar investimentos em defesa e se livrar da energia russa.

O líder espanhol observou que o sistema energético da Europa está agora “um mercado que não funciona” mas destacou a importância de aderir às políticas de energia limpa.

“Não use esta crise de energia para bloquear o avanço da crise climática”, Sanchez exortou outros líderes da UE, acrescentando que novos “criativo” políticas que foram “impensável apenas alguns anos atrás” são necessários para combater a crise.













Os comentários de Sanchez ocorrem quando os países da zona do euro enfrentam atualmente uma chance de 80% de uma recessão no próximo ano devido ao aumento dos preços da energia, juntamente com o fornecimento limitado de energia, revelou um relatório recente da Bloomberg.

A crise energética na UE, que foi em grande parte causada pela decisão do bloco de se desligar do petróleo russo e impor sanções ao fornecimento de gás russo, se agravou no início de julho depois que os fluxos de gás da Rússia foram reduzidos devido a sanções e a problemas técnicos com o gasoduto Nord Stream 1, que foi completamente encerrado no final do mês passado, alegadamente devido a problemas técnicos.

Enquanto muitos líderes da UE culparam pessoalmente Vladimir Putin pela crise energética, Moscou sustentou que os problemas do bloco são de sua própria autoria e que a UE está cometendo “suicídio” econômico com suas políticas de sanções.