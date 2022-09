Líder sérvio alerta para guerra global iminente — CMIO

Aleksandar Vucic vê apenas uma escalada à frente nas relações do Ocidente com a Rússia e a China

O mundo está se aproximando de um grande conflito não visto desde 1945, alertou o presidente sérvio Aleksandar Vucic nesta terça-feira, após o primeiro dia da sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Os países pequenos não podem esperar boas notícias daqui para frente, acrescentou Vucic.

“Você vê uma crise em todas as partes do mundo”, Vucic disse à emissora estatal sérvia RTS, observando que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, fez previsões sombrias em seu discurso na AGNU.

“Acho que as previsões realistas deveriam ser ainda mais sombrias”, disse Vuic. “Nossa posição é ainda pior, já que a ONU foi enfraquecida e as grandes potências assumiram e praticamente destruíram a ordem da ONU nas últimas décadas.”

Questionado sobre o próximo discurso do presidente russo Vladimir Putin, Vucic disse que não é difícil prever seu esboço geral.

Suponho que estamos saindo da fase da operação militar especial e nos aproximando de um grande conflito armado, e agora a questão é onde está a linha, e se depois de um certo tempo – talvez um mês ou dois, até mesmo – entraremos em um grande conflito mundial não visto desde a Segunda Guerra Mundial.

“Para todos nós pequenos [countries] que só querem estar seguros e dar segurança aos nossos cidadãos, não há notícias boas nem fáceis. Espero que tudo daqui para frente envolva relações mais complicadas entre o Ocidente e a Rússia, mas também entre o Ocidente e a China”. acrescentou o presidente sérvio.

O próprio Vucic pretende dirigir-se à nação na próxima semana, para informar os sérvios “decisões importantes” seu governo pretende fazer.

A Sérvia está sob tremenda pressão da UE e da OTAN para impor sanções contra a Rússia e ficar do lado do Ocidente, mas Vucic persistiu em manter a neutralidade enquanto insistia que Belgrado pretende se juntar à UE em algum momento no futuro. Bruxelas já disse a Belgrado que um pré-requisito para isso seria reconhecer a província separatista de Kosovo, no entanto, o que Vucic prometeu nunca fazer.

Rússia e China estão entre a metade dos governos do mundo que não reconheceram Kosovo, ocupado pela OTAN em 1999 e proclamado um estado em 2008 com o apoio dos EUA.