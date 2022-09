Rússia oferece fertilizante gratuito à África — CMIO

As nações em desenvolvimento do continente podem receber gratuitamente milhares de toneladas de fertilizante russo

A produtora russa de fertilizantes minerais e potássicos, Uralchem, decidiu fornecer seus produtos para a África gratuitamente, anunciou o presidente-executivo da empresa, Dmitry Konyaev, na segunda-feira.

“A situação do mundo hoje é muito ruim. A África tem passado fome e continuará passando fome, infelizmente. Nós, como empresa, decidimos até fornecer fertilizantes para a África de graça, só porque fazemos parte dessa cadeia global quando você precisa produzir alimentos.” Konyaev disse durante seu discurso no fórum Innofood em Sochi.

O primeiro lote de 25.000 toneladas de carga humanitária poderia ser enviado para a República do Togo.

Segundo o CEO da Uralchem, não há problemas com a segurança alimentar na Rússia, já que o país está totalmente abastecido de fertilizantes e pode enviar uma quantidade significativa para exportação.

No início deste mês, o presidente Vladimir Putin disse em uma reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai que o país está pronto para transferir gratuitamente 300.000 toneladas de fertilizantes russos acumulados nos portos da UE devido às sanções ocidentais aos países em desenvolvimento. Embora Putin tenha saudado a decisão de permitir a entrada de fertilizantes russos na UE, ele criticou Bruxelas por permitir apenas que os estados membros do bloco os comprassem.

No final de julho, Moscou e Kiev assinaram um acordo desbloqueando as exportações de grãos ucranianos através do Mar Negro em negociações mediadas pela ONU em Istambul. O acordo também deveria permitir que a Rússia entregasse fertilizantes e alimentos aos mercados globais, o que o Kremlin diz que não aconteceu.

