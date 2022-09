Irã importará 9 milhões de metros cúbicos de gás russo por dia

O acordo também prevê a conclusão de gasodutos do Irã ao Paquistão e Omã, bem como a conclusão de vários projetos de produção de GNL no país .

Entre os destaques do acordo, segundo o serviço de notícias do ministério, estão o desenvolvimento dos campos de gás Kish e North Pars, do Irã, bem como seis campos de petróleo; o aumento da pressão no campo de gás South Pars; a conclusão de projetos de GNL, troca de gás e derivados de petróleo; e a construção de gasodutos de transferência de gás.