Francês alerta para apagões de inverno — CMIO

O país pode não produzir energia nuclear suficiente nos próximos meses, já que metade de suas usinas estão offline

Residências particulares na França podem enfrentar quedas de energia neste inverno em caso de geadas severas, disse a chefe do regulador de energia CRE, Emmanuelle Wargon, à rádio France Info na segunda-feira.



“Sob nenhuma circunstância haverá cortes de gás em residências particulares. Mas no lado elétrico, podemos ser confrontados com a necessidade de tomar decisões difíceis sobre desligamentos limitados”, disse. disse ela, acrescentando “Estes podem durar várias horas e serão muito locais – a nível municipal ou distrital – com notificação prévia aos cidadãos.”

O regulador observou que as paralisações não afetariam a infraestrutura crítica, incluindo hospitais. Medidas extremas podem ser evitadas se o inverno for relativamente quente, acrescentou.

Wargon também admitiu que a decisão de fechar a usina nuclear de Fessenheim, desativada em 2020, “não poderia ter sido tomada na crise atual.”

“Pensamos que poderíamos substituir gradualmente a energia nuclear por fontes de energia renovável, mas agora entendemos que precisaremos de mais energia. Precisamos das duas fontes”, ela estressou.

A França depende da energia nuclear mais do que qualquer outro país europeu, gerando cerca de 70% de sua eletricidade dessa maneira. No entanto, cerca de metade de seus 56 reatores nucleares foram fechados para manutenção, principalmente para reparar problemas de corrosão.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT