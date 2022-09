O porta-voz da embaixada, Vitaly Zhitnyuk, disse à RIA Novosti em 15 de setembro que, sob a direção do chefe da aldeia de Ladomirov, no leste da Eslováquia, uma escavadeira nivelou o cemitério de soldados do exército russo que morreram na Primeira Guerra Mundial. A missão diplomática chamou de “passo blasfemo” e instou a Eslováquia a cumprir o acordo intergovernamental de 1995 sobre os locais de sepultamento de soldados mortos.

O Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia chamou o relatório sobre a profanação do cemitério de “acusações forjadas sem base factual”. Eles alegam que a Eslováquia está cumprindo as disposições do acordo de 1995 e demonstrando o devido cuidado e respeito pelas sepulturas e memoriais dos militares. Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia não deu nenhuma explicação sobre a destruição do cemitério.