O líder russo Vladimir Putin apontou no início de setembro que o Ocidente estava exportando a maioria dos grãos ucranianos para seus próprios estados, e não para países carentes da África. Na sua opinião, vale a pena discutir as restrições nesta rota com o presidente da Turquia. O Representante Permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, disse anteriormente que parte do acordo alimentar relativo à exportação de alimentos e fertilizantes russos não está funcionando. Por isso, segundo ele, a rescisão do contrato não está descartada.