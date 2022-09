CEO da Saudi Aramco: congelamento de contas de energia na UE não é 'solução de longo prazo'

“Congelar ou limitar as contas de energia pode ajudar os consumidores no curto prazo, mas não aborda as causas reais e não é a solução de longo prazo”, disse o CEO.

Os países da UE, que estão sofrendo o maior golpe da crise energética causada pela disparada dos preços do gás antes do inverno, culpam a operação militar especial russa na Ucrânia. O Kremlin, por sua vez, apontou para o problema que as sanções antirrussas ocidentais causam, ao impedir a manutenção das turbinas Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) no exterior. A falha na manutenção das turbinas fez com que a gigante russa de gás Gazprom interrompesse o funcionamento do gasoduto em setembro, reduzindo severamente as exportações de gás para o continente.