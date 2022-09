Scholz diz estar 'irritado' com possível ingresso da Turquia em órgão liderado por Rússia e China

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse no sábado (17) que a Turquia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) pretende ingressar na

De acordo com a Reuters, o chanceler alemão estaria “muito irritado com esse envolvimento”. Para Erdogan, a adesão da Turquia à OCX levará as suas relações com os países participantes para um nível completamente diferente.