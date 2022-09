ONU, 21 de setembro – RIA Novosti. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Zhomart Tokayev, recusou-se a comentar os próximos referendos no Donbass e nos territórios libertados pelas forças aliadas ao ingressar na Rússia.

Em 19 de setembro, as Câmaras Públicas da DPR e da LPR apelaram aos chefes das repúblicas Denis Pushilin e Leonid Pasechnik com a iniciativa de realizar imediatamente referendos sobre a adesão à Rússia. No dia seguinte, as autoridades da DPR e da LPR anunciaram que o referendo seria realizado de 23 a 27 de setembro.