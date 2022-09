Aumento nas importações alemãs da Rússia – missão comercial — CMIO

O volume de importações alemãs da Rússia aumentou nos primeiros sete meses deste ano em 32,6% em termos anuais, totalizando US$ 27,9 bilhões, disse a Missão Comercial Russa em Berlim à RIA Novosti na segunda-feira, citando dados do escritório federal de estatística da Alemanha, Destatis .

Segundo o representante comercial russo na Alemanha, Andrey Sobolev, o aumento das importações de combustíveis e produtos energéticos até julho foi de 40,5%. As compras de ouro russo aumentaram mais de dez vezes, enquanto o volume de importações de prata aumentou quase cinco vezes. O país da UE também aumentou as compras de outros metais da Rússia, incluindo cobre, alumínio e níquel.

O relatório também indicou que as exportações alemãs para a Rússia diminuíram 43,6%, para US$ 10,2 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado. A queda nas exportações causou um desequilíbrio comercial de US$ 17,7 bilhões para a Alemanha.

O representante comercial explicou que, apesar da queda geral nas exportações para a Rússia, “houve um aumento no fornecimento da Alemanha de produtos farmacêuticos, sementes e frutas.”

A Rússia respondeu por 2,3% do total do comércio exterior alemão e foi o quarto país mais importante para produtos alemães fora da UE em 2021. Em abril, a empresa de análise dos EUA S&P Global alertou para um possível choque financeiro se houver um “ruptura comercial” entre os dois países.

