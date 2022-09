Presidente sérvio diz que mais um país retirou reconhecimento de independência do Kosovo

“Trata-se do futuro da Sérvia, não haverá nenhum reconhecimento do Kosovo. Agora mesmo estamos conversando com o representante especial da União Europeia para o diálogo entre Belgrado e Pristina e outros assuntos regionais dos Balcãs Ocidentais, Miroslav Lajcak, e com os assessores da política externa e da política de segurança da França e da Alemanha, Emmanuel Bonne e Jens Pletner. Sempre estou disponível para fazer compromissos, de acordo com a Constituição sérvia e com a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU”, escreveu Vucic no Instagram (plataforma pertencente à empresa extremista Meta, banida no território da Rússia).