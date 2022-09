Em Assembleia Geral da ONU, Macron defende diálogo com Rússia: 'Juntos podemos encontrar a paz'

Após o início desta operação, vários países adotaram sanções contra Moscou, incluindo a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT (sigla em inglês para Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais), o fechamento do espaço aéreo para as companhias aéreas russas e a paralisação das reservas internacionais do seu banco central.