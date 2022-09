Biden nomeia Lynne Tracy como embaixadora dos EUA na Rússia

Os embaixadores propostos pelo presidente norte-americano são aprovados pelo Senado com audiências públicas e devem ser acordados com o país anfitrião.

Entre 2012 e 2014, Tracy foi subsecretária-adjunta de Estado para a Ásia Central, e de 2010 a 2011 atuou como vice-chefe da embaixada norte-americana no Turcomenistão.

Por seu trabalho no consulado dos EUA em Peshawar, no Paquistão, Tracy recebeu um prêmio departamental “por heroísmo”. Suas outras missões no exterior incluem o Cazaquistão, o Quirguistão e o Afeganistão.