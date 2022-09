O presidente dos EUA, Joe Biden, elogiou o “ajuda significativa” Washington e seus aliados da OTAN estão fornecendo a Kiev e prometeram uma “compromisso rígido” continuar apoiando a Ucrânia com armas até que ela recupere todo o seu território da Rússia.

“O preço que o povo ucraniano está pagando por esta guerra é extremamente alto. Mas vamos ficar com eles enquanto eles precisarem da nossa ajuda.” Biden disse em uma entrevista ’60 Minutes’ da CBS News que foi ao ar na noite de domingo.

O líder dos EUA disse que com “a ajuda significativa que nós e nossos aliados estamos dando a eles e a incrível bravura e a incrível determinação do povo ucraniano, não estão perdendo uma guerra e estão obtendo ganhos em certas áreas”.

Na semana passada, Biden autorizou mais US$ 600 milhões em assistência militar à Ucrânia, além do pacote de US$ 675 milhões anunciado na semana anterior. Desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro, a Casa Branca de Biden prometeu um total de US$ 44,3 bilhões em ajuda a Kiev. Parte foi em dinheiro e o restante é o valor avaliado de armas, munições e treinamento oferecidos pelo Pentágono. Na semana passada, a ajuda puramente militar totalizou US$ 14,5 bilhões desde fevereiro, além dos US$ 17,2 bilhões canalizados para a Ucrânia desde o golpe de 2014.













Moscou tem repetidamente instado o Ocidente a parar “bombeamento” Ucrânia com armas e outros equipamentos militares, insistindo que servirá apenas para prolongar o derramamento de sangue sem alterar o resultado do conflito.

No entanto, quando perguntado “Quão longe” ele estava disposto a ir em termos de compromissos de assistência militar, Biden respondeu: “por quanto tempo for necessário.”

Os comentários de Biden ocorrem após a Rússia retirar suas tropas de vários assentamentos no nordeste da Ucrânia, incluindo a cidade de Izium. Moscou sustenta que a medida foi tomada para fortalecer as forças no Donbass, enquanto Kiev comemorou a retirada russa como uma grande vitória.

O presidente dos EUA hesitou em “considere isso como uma vitória” mas afirmou que as forças ucranianas estão “derrotar a Rússia”, enquanto na verdade “Ganhar a guerra na Ucrânia é tirar a Rússia completamente da Ucrânia e reconhecer a soberania.”













A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.