'Boa probabilidade de que isto piorará muito': Wall Street se prepararia para 'inverno rigoroso'

“Os preços do gás podem estar caindo, mas a administração parece determinada a mantê-los altos cancelando as permissões de perfuração. Com os trabalhadores exigindo salários mais altos (e os trabalhadores ferroviários ganharam um na semana passada ao ameaçar uma greve), Jerome Powell, presidente do Sistema da Reserva Federal, aumenta as taxas de juros“, comentou o artigo.