Além da Ucrânia, o segundo maior perdedor no conflito em curso na Europa Oriental, tanto econômica quanto geoestratégica, é a União Europeia, de acordo com um ex-primeiro-ministro e atual líder da oposição na Grécia.

“Os EUA não estão perdendo, nem economicamente nem geoestratégicos”, O líder do partido Syriza, Alexis Tsipras, disse durante uma longa conferência de imprensa à margem da Feira Internacional de Thessaloniki no domingo.

“Economicamente, a Rússia também não está perdendo”, disse ele, argumentando que o “o rublo se tornou uma das moedas mais fortes”, enquanto Moscou, devido aos preços recordes de gás natural, tornou-se um “regulador” capaz de “abrir e fechar a torneira” à vontade.













Ao expressar a sua solidariedade com o povo da Ucrânia e dizer “devemos fazer tudo para acabar com a guerra”, Tsipras afirmou que, além de civis inocentes, o “maior perdedor” é a União Europeia, que está em “turbulência”, e “claramente carece de liderança, visão, estratégia.”

“Precisamos reavaliar as sanções. As medidas foram corretas ou estamos dando um tiro no pé?”

O político grego, que foi primeiro-ministro de 2015 a 2019, acredita que “A Europa e nosso mundo estão entrando em uma guerra fria prolongada com enormes consequências econômicas”, disse. e que, a menos que a UE defenda os seus próprios interesses, enfrentará “problemas existenciais”.