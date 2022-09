Reino Unido prepara repressão às escolas de língua chinesa – mídia – CMIO

Os parlamentares estão em negociações para substituir os professores apoiados por Pequim por profissionais de Taiwan, relata o The Guardian

Os parlamentares britânicos estão conversando com Taipei para substituir os professores de língua chinesa apoiados por Pequim que trabalham no Reino Unido por funcionários de Taiwan, informou o The Guardian.

Atualmente, o mandarim é ensinado a estudantes britânicos por meio de 30 filiais do Instituto Confúcio, que são joint ventures de universidades anfitriãs no Reino Unido, suas contrapartes na China e a Chinese International Education Foundation (CIEF), com sede em Pequim.

O financiamento para o projeto entre 2015 e 2024 é estimado em £ 27 milhões (US$ 31 milhões), de acordo com o China Research Group.

Mas agora Londres está procurando redirecionar esse dinheiro para programas alternativos, incluindo os de Taiwan, disse o The Guardian.

O grupo de parlamentares de vários partidos, que agora estão envolvidos em negociações com Taipei para fornecer professores de língua chinesa, inclui a proeminente legisladora conservadora Alicia Kearns, acrescentou.













A nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, elogiou o Instituto Confúcio quando foi ministra da Educação em 2014. Naquela época, ela disse que o projeto havia feito “progresso muito forte” no Reino Unido e disse que “colocar em prática uma forte infraestrutura para o mandarim” ino país.

No entanto, o programa apoiado por Pequim está sob crescente escrutínio em meio ao recente esfriamento nas relações entre o Reino Unido e a China e o apoio esmagador da Grã-Bretanha à ilha autônoma de Taiwan, que as autoridades chinesas veem como parte de seu próprio território.

Os críticos acusaram o Instituto Confúcio de não ter liberdade de expressão nas aulas, de promover a agenda de Pequim e até de ser usado para espionagem.

Uma reportagem do Times no mês passado afirmou que Truss estava planejando rotular a China como uma “ameaça aguda” ao Reino Unido, colocando-a na mesma categoria que a Rússia. Ela já havia rotulado gigantes de tecnologia chineses como um risco de segurança e pediu que mais armas fossem enviadas para Taipei.