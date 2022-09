Rússia e China estão motivadas a desenvolver OCX em resposta à pressão ocidental, diz analista

“Ao mesmo tempo, tem passado despercebido o fato de a Arábia Saudita e o Egito também quererem se juntar à OCX. Para os países da região que experimentaram e foram submetidos à opressão dos Estados Unidos, as relações entre Estados nesta plataforma são um modelo de democratização das sociedades nacionais. À medida que a composição dos Estados-membros da OCX, observadores e parceiros de diálogo se expande da Ásia Central ao Sul da Ásia até o Golfo Pérsico, e no futuro se expande para o Oriente Médio e Norte da África, isso do ponto de vista do Ocidente certamente está se tornando um fator de preocupação”, disse ele.