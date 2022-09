O chefe da Baixa Saxônia, Stephan Weil, diz que a confiança de Berlim em Moscou como fornecedor de energia foi irreparavelmente manchada

O gasoduto Nord Stream 2, destinado a bombear gás da Rússia para a Alemanha, está condenado a permanecer inativo indefinidamente, sugeriu o chefe da região da Baixa Saxônia da Alemanha. Stephan Weil disse que Berlim nunca mais poderá confiar em Moscou como um fornecedor confiável de energia.

Em entrevista à agência de notícias alemã DPA publicada na segunda-feira, o governador Weil disse que o projeto do oleoduto não será retomado mesmo depois que o presidente russo, Vladimir Putin, deixar o cargo.

“A perda de confiança é tão fundamental que nunca mais haverá uma situação em que um governo federal alemão possa contar com energia da Rússia,”, observou o funcionário.

Segundo Weil, o “O Nord Stream 2 nunca entrará em operação.”

O governador alegou que o Kremlin queimou suas pontes e que “esta cooperação é irremediavelmente destruída.”

Weil concluiu proclamando que o “Oeste vai se recuperar [the situation] mais rápido que a Rússia.”













A construção da segunda etapa do gasoduto Nord Stream existente começou em maio de 2018. O projeto deveria dobrar o fornecimento de gás russo para a Alemanha.

Apesar da oposição dos EUA e de alguns estados membros da UE, o governo alemão defendeu firmemente o projeto, e o oleoduto foi concluído. No entanto, Berlim suspendeu seu lançamento indefinidamente em 22 de fevereiro, depois que a Rússia reconheceu as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, dias antes de Moscou lançar sua ofensiva contra a Ucrânia.

Em julho e agosto, a Rússia reduziu gradualmente o fornecimento de gás para a Alemanha via Nord Stream 1, antes de desligá-lo completamente no início de setembro. A gigante estatal de energia da Rússia, Gazprom, citou problemas técnicos causados ​​por sanções ocidentais. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deixou claro que o oleoduto não retomará a operação até que as sanções ocidentais sejam levantadas.

Enquanto isso, Berlim acusou a Rússia de armar o fornecimento de gás.

O aumento dos preços, juntamente com o fechamento do Nord Stream 1, fez com que o governo alemão implementasse medidas de emergência para garantir que o país tenha energia suficiente para sobreviver ao inverno.

No início desta semana, o presidente Putin sugeriu que o Ocidente deveria dar luz verde ao Nord Stream 2 “se é tão ruim.”