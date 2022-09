EUA miram o setor de tecnologia da China – Reuters – CMIO

Restrições às remessas de semicondutores podem ser introduzidas no próximo mês

O governo dos EUA planeja no próximo mês reforçar as restrições aos embarques do país de semicondutores usados ​​para inteligência artificial, juntamente com ferramentas de fabricação de chips, para a China, informou a Reuters nesta semana, citando suas fontes.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à agência de notícias que o Departamento de Comércio pretende publicar novos regulamentos com base em restrições comunicadas em cartas no início deste ano a três empresas americanas – KLA, Lam Research e Applied Materials. O plano para as novas regras não foi relatado anteriormente, observaram.

De acordo com o relatório, as cartas, que as empresas reconheceram publicamente, as proibiam de exportar equipamentos de fabricação de chips para fábricas chinesas que produzem semicondutores avançados com processos sub-14 nanômetros, a menos que os vendedores obtenham licenças do Departamento de Comércio dos EUA.

As regras também codificariam restrições em cartas do Departamento de Comércio enviadas à Nvidia Corp e Advanced Micro Devices no mês passado, instruindo-os a interromper os envios de vários chips de computação de inteligência artificial para a China, a menos que obtenham licenças.

Os regulamentos podem se aplicar a empresas que tentam desafiar o domínio da Nvidia e da AMD em chips de inteligência artificial, apontou o relatório.

“A estratégia é sufocar a China e eles descobriram que os chips são um ponto de estrangulamento. Eles não podem fazer essas coisas, eles não podem fazer o equipamento de fabricação”, Jim Lewis, especialista em tecnologia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse à Reuters, acrescentando: “Isso vai mudar.”

As duas maiores economias do mundo, EUA e China, estão correndo para dominar em tecnologias-chave, incluindo semicondutores. A China está significativamente atrás dos Estados Unidos no desenvolvimento de chips, com sua maior fabricante de chips, a SMIC, com o objetivo de se livrar da tecnologia estrangeira.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT