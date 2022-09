A riqueza dos canadenses sofre a maior queda já registrada — CMIO

O patrimônio líquido das famílias caiu 6,1% no segundo trimestre de 2022, relatórios do Statistics Canada

As famílias do Canadá viram um declínio de quase US$ 1 trilhão de dólares canadenses (US$ 775 bilhões) no patrimônio líquido no segundo trimestre em meio à queda nos custos imobiliários, informou a Statistics Canada esta semana.

Essa foi a maior queda desde pelo menos 1990, de acordo com o relatório. Também eclipsou a queda de 5% no terceiro trimestre de 2008 durante a crise financeira global.

As estatísticas mostraram que a dívida do mercado de crédito às famílias como proporção do rendimento disponível subiu para 181,7%, de 179,7% nos primeiros três meses de 2022.

O valor dos imóveis residenciais detidos pelas famílias caiu US$ 323 bilhões nos três meses entre abril e junho, enquanto os ativos financeiros caíram US$ 409 bilhões.

“A sequência de ganhos no setor imobiliário que começou no final de 2018 foi interrompida por um mercado imobiliário às voltas com as taxas de juros em rápida ascensão”, disse. afirmou a agência.

É provável que esse impacto no patrimônio líquido da habitação persista no segundo semestre deste ano, com os preços das casas no país ainda caindo e os custos de empréstimos esperados para aumentar ainda mais.

Na semana passada, o Banco do Canadá aumentou sua taxa de juros em três quartos de ponto percentual, para 3,25%, para tentar esfriar a inflação em brasa, que atingiu seu nível mais alto em décadas. Espera-se que o regulador aumente a taxa novamente no próximo mês em mais meio ponto.

