Recessão na Europa agora é quase inevitável, aponta Bloomberg

Os funcionários do BCE também estão preocupados com os índices macroeconômicos na zona do euro. Christine Lagarde, presidente do BCE, mostrou determinação em conter a inflação. Na semana anterior Philip Lane, economista-chefe do BCE, observou que o aumento da principal taxa de juros deste mês foi “apropriado”, mas adicionou que no futuro a instituição financeira planeja fazer aumentos mais pequenos.