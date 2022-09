França colherá pior colheita de milho em décadas – Bloomberg – CMIO

A safra desta temporada deve cair para o menor nível em 30 anos devido ao clima adverso

Agricultores franceses estão colhendo sua menor safra de milho em mais de três décadas, após a pior seca em pelo menos 500 anos que atingiu o continente, informou a Bloomberg nesta semana, citando o Ministério da Agricultura do país.

De acordo com o relatório, a produção da França do grão básico usado para alimentar frangos e porcos cairá 25%, para 11,6 milhões de toneladas, o menor desde 1990. O clima adverso teria reduzido as colheitas de quase todas as culturas do ano passado, exceto oleaginosas.

“Nenhuma região é poupada da queda no rendimento”, disse o ministério da agricultura.

As colheitas menores na França, que é um dos pesos pesados ​​agrícolas da Europa, podem aumentar ainda mais os preços dos alimentos. Campos na Alemanha e na Romênia, outros produtores importantes da UE, também sofreram com a seca.

De acordo com um relatório da Strategie Grains, com sede na França, as colheitas de trigo da UE também serão reduzidas este ano. A agência estima que a safra de trigo 2022-2023 ficará em torno de 124,1 milhões de toneladas, ante 129,8 milhões de toneladas em 2021-2022. Também reduziu suas previsões para a safra total de grãos em 2,5 milhões de toneladas em relação às estimativas de agosto, para 264,6 milhões de toneladas, 25,7 milhões de toneladas a menos que em 2021.

Embora a agência tenha observado que os preços dos grãos caíram em grande parte, os altos custos de produção podem tornar essa queda insignificante. Os preços nos próximos meses dependerão da probabilidade de uma recessão na UE, o que pode levar a uma queda ainda maior na demanda, bem como um possível aumento nas exportações de grãos da Ucrânia.

