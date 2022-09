Por que a maioria dos americanos está decepcionada com o sistema de saúde — CMIO

Dados mostram declínio recorde da expectativa de vida em um país com um dos sistemas de saúde mais caros do mundo

No final de agosto, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA divulgaram um comunicado à imprensa anunciando que a expectativa de vida no país caiu pelo segundo ano consecutivo em 2021. Ele observou que os americanos podem esperar viver tanto tempo como fizeram em 1996 e que o declínio de dois anos foi o mais significativo em um século.

O que está impulsionando esse declínio considerável é, de acordo com o CDC, principalmente a pandemia de Covid-19 em andamento. Isso talvez não seja surpreendente, já que os EUA têm o maior número de casos e número de mortos em todo o mundo. Mas é essencial notar também que a expectativa de vida dos EUA estava se estabilizando desde antes da pandemia devido a “lesões não intencionais,” doença hepática, suicídio e doenças evitáveis.

Agora, a América está a caminho de sair das 50 principais nações em expectativa de vida. Um fator chave é que cada país acima dele tem uma opção pública de seguro de saúde ou um sistema de saúde com financiamento público. Poderia haver uma correlação?













Bem, uma nova pesquisa divulgada na segunda-feira pelo Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research descobriu que menos da metade dos americanos acredita que seu sistema de saúde é bem administrado. Apenas 12% disseram que é extremamente ou muito bem tratado. A solução: 40% apoiam um sistema de saúde público de pagador único e 58% apoiam uma opção pública.

Não é difícil ver por que os americanos se sentem assim quando os resultados de saúde no país são tão ruins, enquanto têm um dos sistemas de saúde mais caros do mundo. E não são apenas os idosos ou os imunocomprometidos, por exemplo, aqueles com maior risco de Covid-19 que estão expostos aos maus resultados de saúde da América, como mencionei anteriormente.

Outra métrica valiosa para entender o impacto da pandemia na saúde e outros fatores sobre quanto tempo os americanos vivem é chamado de ‘anos de vida perdidos’ (YLL). Um estudo de pré-impressão chamado ‘Missing Americans: Early Death in the United States, 1933-2021’ descobriu que “metade de todas as mortes com menos de 65 anos e 91% do aumento da imortalidade em menos de 65 anos desde 2019 teriam sido evitados se os EUA tivessem as taxas de mortalidade de seus pares”.

Apresenta a conclusão de que os EUA têm uma taxa de mortalidade muito mais alta entre crianças e adultos em idade ativa do que os países pares, às vezes até três vezes mais. Além disso, o artigo descobriu que, mesmo que o excesso de mortes por Covid-19 fosse eliminado, os EUA ainda teriam mais mortes em excesso do que países comparáveis ​​por causa de lesões não intencionais e doenças evitáveis. Tudo isso contribuiu para um YLL total em 2021 de 25 milhões de anos, principalmente devido à morte prematura de pessoas mais jovens.

Há muito a dizer sobre os inúmeros problemas de saúde pública enfrentados pelos Estados Unidos, incluindo a crise dos opiáceos, a epidemia de violência armada e a obesidade generalizada. Tudo isso exige uma resposta robusta de saúde pública e políticas públicas para ser enfrentada adequadamente. Mas, claramente, o eixo central que encaixaria todas essas peças é um sistema de saúde em funcionamento que produza resultados adequados ao seu custo e seja acessível.













Como mencionei antes, os americanos estão pagando muito por muito pouco em termos de tratamento. Mas há uma quantidade significativa de pessoas que simplesmente não têm acesso a cuidados de saúde. Por exemplo, alguns jovens não visitam o médico porque supõem que são jovens e saudáveis. Às vezes, essas pessoas acabam tendo emergências que as levam ao hospital de qualquer maneira.

O problema é que a medicina preventiva é extremamente importante para garantir que as pessoas não acabem no pronto-socorro ou com grandes deficiências – e o sistema de saúde americano falha. Isso é evidente por mais uma métrica, a expectativa de vida média saudável (HALE), que mede quanto tempo alguém pode esperar viver sem deficiência. De acordo com um relatório de 2019 da Organização Mundial da Saúde, os EUA têm o menor HALE de qualquer país de alta renda com pouco mais de 66 anos de idade.

Novamente, os americanos estão morrendo mais jovens do que seus pares, são mais propensos a morrer em seus anos saudáveis ​​por causas evitáveis ​​e estão desenvolvendo deficiências em uma idade mais jovem. Além disso, eles têm cuidados de saúde mais caros e menos acessíveis. É de se admirar que muitos deles estejam descontentes com seu sistema de saúde? Já passou da hora de reformá-lo.