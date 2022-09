EUA pedem aos países que continuem bombeando petróleo, mas mantendo foco em energia limpa

Os países da Europa estão enfrentando uma crise energética iminente devido à escassez de oferta ligada a sanções à energia russa e a consequente inflação acumulada . A situação levou a pedidos do ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, para restaurar a operação de usinas nucleares que foram desativadas a partir de 2011.

Na sexta-feira (16), o presidente russo, Vladimir Putin, disse que a crise energética na Europa não começou com a operação militar especial de Moscou na Ucrânia e as sanções subsequentes. Em vez disso, a crise começou com a implementação da chamada agenda “verde”, acrescentou Putin.