Carros mais vendidos em Moscou revelados — CMIO

A montadora chinesa Great Wall Motors vendeu 854 veículos Haval Jolion em Moscou no mês passado, marcando um crescimento anual de oito vezes, segundo dados da agência analítica Avtostat.

Pela primeira vez, um carro produzido por uma empresa chinesa tornou-se o mais vendido na capital russa. De acordo com a Avtostat, os quatro veículos mais vendidos eram de fabricação chinesa.

Geely Coolray ficou em segundo lugar na lista, com 776 carros vendidos em agosto, marcando um aumento de sete vezes nas vendas. Chery Tiggo 7 Pro e Geely Atlas Pro venderam 382 veículos cada e ficaram em terceiro e quarto lugar na lista. A russa Lada Granta, com 224 vendas, fechou entre os cinco primeiros.

Os dados mostraram que, no mês passado, os moscovitas compraram 6.400 veículos, uma queda de 64% em relação a agosto de 2021.

A popularidade dos automóveis chineses na Rússia tem aumentado em meio ao êxodo de fabricantes de automóveis europeus, americanos e japoneses do mercado russo. Muitas montadoras tiveram dificuldades para continuar as operações no país devido a interrupções logísticas decorrentes de sanções, depois que a importação de carros e peças de reposição para a Rússia foi interrompida.

