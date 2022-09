Venezuela: incêndio de grandes proporções é registrado em refinaria da PDVSA (FOTOS,VÍDEO)

O ministro do Petróleo da Venezuela, Tareck El Aissimi, explicou em entrevista à VTV que o incêndio foi causado pelo impacto de um raio no lago de tratamento de água da refinaria. Segundo o ministro, o lago apresenta resíduos de hidrocarbonetos.

Brigada Industrial da PDVSA, com apoio dos Bombeiros Urbanos, combate um incêndio de livre combustão no lago de lastro da refinaria Puerto La Cruz, com uso de espuma para contenção e evitar a propagação. As fortes chuvas continuam.