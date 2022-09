O Ministério da Justiça da Hungria anunciou a preservação da chance de receber fundos da UE

BUDAPESTE, 19 de setembro – RIA Novosti. As negociações da Hungria com a CE terminaram com sucesso, as medidas propostas por Budapeste eliminam os temores da comissão, então ainda há uma chance de receber fundos da UE, disse a ministra da Justiça Judit Varga na segunda-feira.

“Um processo difícil mas construtivo de negociações entre o governo húngaro e a Comissão Europeia, que durou vários meses, terminou no domingo. As negociações foram bem sucedidas. A Comissão Europeia considerou que as medidas propostas pelo governo húngaro eliminam as preocupações que obrigaram a CE para iniciar o procedimento de condicionalidade”, escreveu Varga nas redes sociais.

Segundo ela, “a Hungria ainda não perdeu fundos da UE e, a julgar pela decisão da comissão tomada no domingo, esse perigo nem ameaça”.

“Se o governo húngaro cumprir suas obrigações, o procedimento de condicionalidade será concluído antes do final do ano. Nas próximas semanas e meses, vamos nos concentrar na implementação e cumprimento das obrigações”, disse ela.

A Comissão Europeia propôs no domingo ao Conselho da UE a introdução de um mecanismo de condicionalidade no orçamento da UE para a Hungria. Isso significaria congelar cerca de 7,5 bilhões de euros de financiamento da UE para Budapeste. Este é o primeiro caso na história da UE desde que o mecanismo de condicionalidade foi criado há dois anos para proteger o orçamento comunitário da corrupção. O Conselho da UE dispõe agora de um mês para decidir por maioria qualificada se toma tal medida. Em casos excepcionais, este prazo pode ser prorrogado por, no máximo, dois meses.

A ministra da Justiça húngara, Judit Varga, disse que o governo húngaro enviou uma resposta por escrito à Comissão Europeia em conexão com o processo lançado de verificação das condições orçamentárias no país. Budapeste preparou um projeto de medidas para resolver todos os problemas que impedem a Hungria de receber financiamento de fundos da UE. O governo húngaro disse que apresentará um projeto de lei ao parlamento até 30 de setembro para criar um órgão anticorrupção e um novo grupo anticorrupção de atores governamentais e não governamentais até o final do outono, o que permitirá a Budapeste acessar fundos do Fundo de Recuperação da UE.