País europeu lança site de distribuição de lenha — CMIO

Os gravetos tornaram-se escassos na Moldávia, à medida que a população procura maneiras mais baratas de aquecer suas casas

O governo da Moldávia lançou um site especial que ajudará os cidadãos a encontrar lenha para aquecer suas casas, anunciaram as autoridades esta semana.

“O site fornece informações sobre a silvicultura mais próxima, facilitando assim o processo de fornecimento de lenha à população para aquecimento”, o serviço de imprensa do Gabinete de Ministros da Moldávia disse em um comunicado.

A lenha tornou-se escassa ultimamente à medida que mais pessoas evitam pagar contas de gás cada vez mais altas. Devido à escassez, foi estabelecido um limite de 5 metros cúbicos de lenha por residência, que é vendida a preços abaixo do mercado, relata a mídia local.

Anteriormente, o governo do país também lançou uma linha direta onde as pessoas podem obter informações sobre armazenamento de lenha e notificar as autoridades sobre casos de corrupção e corte ilegal de árvores.

Uma das nações mais pobres da Europa, a Moldávia tem enfrentado uma inflação anual recorde de mais de 30%, impulsionada em grande parte pelos custos de energia.

As autoridades têm pedido às famílias que reduzam o consumo de gás o máximo possível, já que os preços aumentaram cerca de cinco vezes desde o início do ano. O país também enfrenta um prazo em 1º de outubro para negociar o pagamento da dívida com a russa Gazprom. Se as negociações falharem, isso poderá levar a um corte total do fornecimento de gás.

