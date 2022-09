Itália teme que a França possa interromper o fornecimento de energia – la Repubblica – CMIO

A Itália teme que a França possa parar de exportar eletricidade em meio à diminuição da produção de usinas nucleares, informou o La Repubblica no sábado.

De acordo com o jornal, as autoridades de energia francesas escreveram aos seus homólogos italianos para notificá-los de uma próxima interrupção de dois anos no fornecimento, com uma porta-voz do Ministério da Energia italiano confirmando o relatório.

No entanto, a Bloomberg informou no domingo que a França nega planejar cortar as exportações de energia para a Itália.

“A França reafirma o seu compromisso de solidariedade recíproca em matéria de gás e eletricidade com todos os nossos vizinhos europeus. As interligações elétricas em pleno funcionamento são uma prioridade para a segurança coletiva do abastecimento”, disse o ministério da transição energética em um comunicado.

No início desta semana, a empresa estatal francesa de energia EDF disse que sua produção de energia nuclear deve cair para seu nível mais baixo em mais de 30 anos devido a problemas de manutenção nas usinas envelhecidas. Enquanto isso, a operadora de rede do país, RTE, alertou que pode precisar desligar seus interconectores para a Itália e o Reino Unido em seu relatório de perspectivas de inverno. Tal movimento efetivamente interromperia as exportações de energia.

A Itália importa cerca de 13% de sua eletricidade, mostram dados da operadora nacional Terna, com a França respondendo por cerca de 5% do consumo anual do país.

