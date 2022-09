Os alemães reclamaram do frio nas casas por causa do gás caro

MOSCOU, 19 de setembro – RIA Novosti. O aumento dos preços do gás e da eletricidade obrigou os alemães a economizar no aquecimento de suas casas e ainda os obrigou a viver em apartamentos frios. Moradores da Alemanha entrevistados pelo WSJ falaram sobre isso.

As empresas alemãs consumiram 22% menos gás em agosto do que no mesmo mês de 2018-2021, mas ainda não há dados domésticos precisos. No primeiro semestre do ano, a redução no consumo de gás foi de 15%, mas pelo menos metade desses números se deve ao clima ameno, diz o material.

O artigo observa que os inquilinos na Alemanha e outros países da Europa Ocidental respondem com algum atraso aos apelos para reduzir o consumo de energia, pois pagam por isso e aquecimento no final do ano.

Como explica Stefan Lechtenbomer, diretor do departamento de energia futura e sistemas industriais do Instituto de Clima, Meio Ambiente e Energia de Wuppertal, para atingir as metas de economia de combustível do governo, os alemães terão que reduzir a temperatura dos apartamentos em três graus.

“Estou esperando o inverno que se aproxima sem muita alegria”, admitiu o especialista.

Sentimentos semelhantes reinam entre os alemães comuns.

Assim, Katharine von Essen, de 27 anos, de Colônia, paga 800 euros por mês por um estúdio. Segundo ela, ela é obrigada a monitorar constantemente a temperatura em casa e, em geral, seu conforto depende do calor nos apartamentos de seus vizinhos. De acordo com a alemã, ela tem que dormir com uma almofada de aquecimento para não congelar.

“Ou o gato está me aquecendo”, acrescentou.

Von Essen teme que as contas de aquecimento do próximo ano sejam muito grandes, mas ao mesmo tempo ela não pretende diminuir muito a temperatura no apartamento.

Nicole Kaiser, de Hürth, disse que devido ao aumento dos preços da energia, seu aluguel aumentou de 600 para 640 euros. Além disso, ela paga 60 euros adicionais por mês aos proprietários para reduzir sua conta final de aquecimento no próximo ano.

“Tenho medo de fazer isso, vou virar um bloco de gelo”, comentou Kaiser sobre a ideia de baixar a temperatura da casa.

A Alemanha, como outros países ocidentais, enfrenta o aumento dos preços da energia e o aumento da inflação devido à imposição de sanções contra Moscou e à política de abandono de seu combustível. Devido ao aumento do preço do combustível, principalmente do gás, a indústria na Alemanha perdeu em grande parte suas vantagens competitivas, o que afetou também outras áreas da economia alemã – a mais poderosa da União Europeia.