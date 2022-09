Elizabeth II foi enterrada na capela do rei George VI no Castelo de Windsor

MOSCOU, 19 de setembro – RIA Novosti. A rainha Elizabeth II da Grã-Bretanha está enterrada com seu marido, o príncipe Philip, na capela memorial do rei George VI no Castelo de Windsor, de acordo com o Palácio de Buckingham.

“A rainha foi sepultada ao lado do duque de Edimburgo na Capela Memorial do Rei George VI”, disse o site do palácio em comunicado.

Por volta das 21h30, horário de Moscou, foi realizado um funeral privado, com a presença apenas do rei e membros da família real. A rainha foi enterrada com seu marido, o príncipe Philip, cujos restos mortais foram transferidos para serem enterrados com Elizabeth II, na Capela Memorial do Rei George VI. Os pais de Elizabeth, o rei George VI e a rainha-mãe, já estão enterrados lá, assim como as cinzas de sua irmã, a princesa Margaret, cujo corpo foi cremado de acordo com seus desejos.