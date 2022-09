Valor das exportações de gás russo para a UE dobra – think tank — CMIO

As sanções ocidentais destinadas a prejudicar a indústria de gás russa tiveram o efeito oposto, já que a disparada dos preços da energia ajudou a gigante do gás Gazprom a aumentar os lucros. Apesar de uma queda acentuada nos suprimentos para a UE, a empresa dobrou sua receita de exportação, de acordo com Oliver Hortay, chefe de pesquisa de política energética e climática de um think tank húngaro.

“A Gazprom está entregando 43% menos gás para a Europa este ano do que no ano passado, o que em média aumenta os preços três vezes. A receita de exportação europeia da empresa aumentará de US$ 53 bilhões para US$ 100 bilhões”, ele escreveu em sua página no Facebook na semana passada.

O post ecoa um relatório recente do Financial Times, que disse que os preços mais altos do gás ajudaram a Gazprom a equilibrar a redução das entregas de gás para a UE. De acordo com o jornal, a empresa de energia fornece atualmente cerca de 84 milhões de metros cúbicos de gás para clientes europeus via Ucrânia e Turquia por dia, em comparação com a média do ano passado de 480 milhões de metros cúbicos.

Espera-se que uma queda nos fornecimentos através do gasoduto Nord Stream 1 devido a problemas técnicos causados ​​por sanções “empurrar os preços este ano para uma média de três vezes a de 2021”disse Ron Smith, analista da BCS Global Markets, na sexta-feira, acrescentando que aumentaria a receita total da empresa russa em 85%, para US$ 100 bilhões.

De acordo com estimativas de especialistas, em 2022 a Gazprom exportará 43% menos gás, mas a um preço médio de US$ 1.000 por metro cúbico.

No final de agosto, a gigante de energia russa revelou que ganhou US$ 41,75 bilhões em lucro líquido apenas no primeiro semestre de 2022, em comparação com US$ 29 bilhões em todo o ano de 2021.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT