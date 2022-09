Sete em cada dez americanos dizem que a economia está em má forma – pesquisa – CMIO

A grande maioria dos americanos está insatisfeita com o estado da economia, mostra uma pesquisa do Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

De acordo com os resultados, cerca de 29% dos adultos norte-americanos dizem que a economia está em boa forma e 71% dizem que está “indo mal”. As pesquisas também revelaram que apenas 27% dos americanos estão satisfeitos com o curso econômico e político do governo do presidente Joe Biden, enquanto 72% dizem que as coisas estão indo na direção errada.

“A popularidade do presidente Joe Biden melhorou substancialmente em relação ao seu ponto mais baixo neste verão, mas as preocupações sobre como lidar com a economia persistem.”, observaram os pesquisadores, comentando os resultados da pesquisa.

Apenas 38% aprovam a liderança econômica de Biden, enquanto 53% desaprovam a maneira como ele lidou com a inflação furiosa.

De acordo com as pesquisas, a grande maioria dos americanos está mais preocupada com problemas domésticos do que com questões de política externa. As cinco principais preocupações são a taxa de inflação, que saltou para 8,3% em agosto, o estado da economia e dos empregos, o controle de armas, a taxa de aborto e os preços crescentes da gasolina.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Bolsas globais caem com temores de inflação nos EUA

A pesquisa foi realizada entre 1.054 adultos de 9 a 12 de setembro usando uma amostra extraída do painel baseado em probabilidade do NORC, que é projetado para ser representativo da população dos EUA.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT