Sérvia e EUA trabalham em acordo estratégico de cooperação de energia, diz ministra

A Sérvia planeja construir uma central hidrelétrica híbrida no rio Danúbio. A Djerdap 3 será uma instalação de armazenamento de 2.400 megawatts, capaz de gerar energias solar e eólica. No ano passado, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou investimentos no setor de US$ 380 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) para reformar as usinas hidrelétricas Djerdap 1 e Djerdap 2.