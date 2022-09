Biden adverte Rússia contra opção nuclear na Ucrânia — CMIO

Moscou se tornará um pária global se usar armas de destruição em massa, disse o presidente dos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou a Rússia sobre as duras consequências caso use armas nucleares ou químicas na Ucrânia.

Em entrevista à CBS News, parte da qual foi divulgada na sexta-feira, Biden foi questionado sobre o que ele diria se soubesse que Moscou está considerando o uso de armas de destruição em massa para combater o que Kiev chama de uma contra-ofensiva bem-sucedida no leste. .

“Não. Não. Não. Você vai mudar a face da guerra diferente de tudo desde a Segunda Guerra Mundial,” ele disse.

O presidente, no entanto, se recusou a descrever qual seria a resposta dos EUA. “Acha que eu lhe diria se soubesse exatamente o que seria? Claro que não vou te contar. Será consequente.”













No entanto, ele disse que se ocorrer um ataque nuclear ou químico, a Rússia “tornar-se mais um pária no mundo do que jamais foram,” e a resposta da América dependeria “na medida do que eles fazem.”

Em meados de agosto, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, rejeitou as alegações de que Moscou poderia usar armas nucleares na Ucrânia como “absurdo”, dizendo que não há alvos na Ucrânia que justifiquem isso.

A atual postura nuclear da Rússia permite seu uso apenas quando “a própria existência do Estado está ameaçada.”