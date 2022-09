EUA caem no ranking de desenvolvimento da ONU — CMIO

Os EUA estão ficando para trás em relação a seus pares de países desenvolvidos na verificação das caixas de progresso, de acordo com um relatório recente do Escritório de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O país que no ano passado ficou em 32º lugar entre 193 estados membros da ONU caiu 11 posições em um único ano e agora está atrás até da Ucrânia e Cuba na lista, ficando apenas à frente da Bulgária.

As classificações são baseadas no progresso de um país no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 17 métricas destinadas a simbolizar o progresso social. Eles incluem realizações concretas como “água limpa e saneamento” e “fome zero” ao lado de objetivos menos definidos como “Educação de qualidade” e “consumo e produção responsáveis”, mas todos são descritos no site da ONU como críticos para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da organização – algo que todos os países membros concordaram em fazer.

Os países escandinavos lideram o ranking da ONU para 2022, com a Finlândia em primeiro lugar e Dinamarca, Suécia e Noruega completando os quatro primeiros. O primeiro país não europeu a fazer parte da lista é o Japão, que ficou entre os 20 primeiros em 19.













A historiadora Kathleen Frydl culpou o racismo e “Excepcionalismo americano” pelo aparente declínio dos EUA em seu artigo para The Conversation na sexta-feira, argumentando que o primeiro “enganou muitos americanos na saúde, educação, segurança econômica e meio ambiente que eles merecem” enquanto o último “impede o país de avaliações sinceras e correção de rumo” em meio a um aumento de mal definido “ameaças à democracia”.

Certamente, a crescente igualdade econômica e uma queda sustentada de dois anos na expectativa de vida parecem colocar os EUA do lado errado de vários dos Objetivos, incluindo “boa saúde e bem-estar”, “sem pobreza”, e “desigualdades reduzidas”. No entanto, a ONU classificou seu desempenho em dois desses três como melhorado, com apenas a métrica de desigualdade mostrando negativo, e focou em um suposto declínio na “consumo e produção responsáveis”.

A ONU não é a única entidade a sinalizar os EUA como uma nação em declínio. The Economist classificou-o como “democracia defeituosa” no início deste ano em sua avaliação do “estado de democracia” no mundo todo. Suas métricas levam em conta o processo eleitoral e o pluralismo dos países, o funcionamento do governo, a participação política, a cultura política democrática e as liberdades civis.