Líderes suíços ignoram referendo sobre acordo com o F-35 – CMIO

Os legisladores de Berna aprovaram a controversa compra de caças dos EUA sem esperar por uma votação pública sobre o assunto.

Os legisladores suíços deram a aprovação final para a controversa compra do país de caças F-35 dos EUA, ignorando uma petição bem-sucedida que deveria forçar uma votação pública sobre o assunto.

O Conselho Nacional da Câmara Baixa da Suíça votou a favor aprovar o acordo de US$ 6 bilhões com a empresa de defesa americana Lockheed Martin na quinta-feira. A câmara alta, o Conselho de Estados, havia aprovado anteriormente a compra de 36 caças F-35.

O governo suíço, que recebeu aprovação dos eleitores em 2020 para modernizar a frota de caças do país a um custo de até US$ 6,3 bilhões, chegou a um acordo preliminar com a Lockheed Martin no ano passado depois de escolher o F-35 sobre o Rafale da França, o F/A da Boeing -18 Super Hornet e a multinacional Eurofighter Typhoon.

Os opositores argumentaram que, embora os eleitores tenham aprovado por pouco a modernização da frota, eles não concordaram com o F-35, que foi considerado caro demais e não é adequado para a força aérea suíça, voltada para a defesa, militarmente neutra.













No mês passado, o governo confirmou que a “Pare F-35” grupo de oposição havia reunido as 100.000 assinaturas de petição válidas necessárias para forçar um referendo.

O departamento de defesa suíço argumentou que não havia tempo suficiente para realizar a votação antes que a oferta da Lockheed Martin expirasse. O governo tem um prazo de março de 2023 para assinar o contrato ou arriscar custos mais altos e uma espera maior pelos jatos. Outros países, como Alemanha, Finlândia e Canadá, estão fazendo fila para comprar F-35s em meio ao conflito Rússia-Ucrânia.