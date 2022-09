Milhares ficam sem acesso à água em meio a onda de protestos no Haiti

Milhares de pessoas no Haiti estão sem acesso à água após a onda de protestos que varre o país há dias interromper quase completamente a distribuição no país gerenciada por empresas fornecedoras.

Segundo noticioua Reuters, a situação se agravou no último sábado (17), uma vez que a falta do recurso se soma a uma tempestade tropical que se aproxima do país. Meteorologistas preveem que a tempestade Fiona deve chegar ao país no início da próxima semana, possivelmente na terça-feira (20).

O Haiti vive uma grave onda de violência desencadeada por protestos contra a escalada na inflação, a alta no preço dos alimentos e dos combustíveis. No início deste mês, a situação se agravou com milhares de pessoas saindo às ruas da capital e de várias outras cidades para exigir a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry. Pneus foram queimados bloqueando vias e confrontos com a polícia foram registrados.