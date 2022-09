“Passados 12 anos de pressão por parte da UE e do Ocidente, muitos húngaros acabam pensando que, se o Ocidente é mau, então deve haver verdade no que a Rússia está fazendo”, cita a edição as palavras de Demko.

O autor do artigo chamou a atenção para a crescente atratividade dos valores tradicionais na Hungria, o que é promovido pelas políticas do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán .

Anteriormente, o Parlamento Europeu aprovou um relatório apelando ao Conselho da UE para reconhecer o risco de violações graves pela Hungria dos valores básicos em que a União Europeia se baseia. Os deputados sugeriram que a Comissão Europeia suspendesse a alocação de fundos à Hungria do orçamento comum europeu no âmbito do plano de recuperação econômica até que todas as violações sejam corrigidas.