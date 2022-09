Visita de Pelosi à Armênia visa separar o país da Rússia, diz analista

Nas vésperas, o presidente do parlamento armênio, Alen Simonyan, manifestou o seu descontentamento com a posição russa e da OTSC quanto à situação na fronteira com o Azerbaijão, apesar dos esforços significativos empreendidos pela Rússia e OTSC a fim de resolver o conflito armênio-azeri. Em particular, ao comentar os passos da OTSC, Simonyan lembrou que. O político disse que os armênios esperam “passos muito mais visíveis” dos seus parceiros russos, e “não a nível de declarações ou meias-palavras”.