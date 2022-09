Migrantes podem reverter o despovoamento rural francês – Macron – CMIO

Os requerentes de asilo podem ser reassentados em áreas rurais sob uma nova política proposta por Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs uma revisão das políticas de imigração e asilo que incluiria a redistribuição de migrantes para áreas rurais que enfrentam declínio populacional. Ele condenou as políticas atuais como “ineficiente e desumano”, anunciando na quinta-feira que o assunto seria colocado em votação no início do próximo ano.

Explicando a lógica por trás do programa de reassentamento, Macron argumentou que “as condições para a sua recepção serão muito melhores do que se as colocarmos em áreas já densamente povoadas, com concentração de problemas económicos e sociais maciços.” Colocar os recém-chegados em áreas escassamente povoadas os ajudaria “integrar muito mais rápido e muito melhor”, disse, principalmente aqueles que já possuem habilidades vocacionais ou algum domínio do idioma.

A política atual, no entanto, é “absurdo“, disse ele, porque “consiste em colocar mulheres e homens que chegam, que estão na maior miséria” nos bairros mais pobres e populosos.













As zonas rurais são “perdendo população”, disse ele, uma tendência que as famílias imigrantes – que normalmente têm mais filhos do que as famílias europeias – pode reverter, evitando a necessidade de fechar escolas e faculdades por falta de matrículas.

Nem toda a França está de acordo com esse plano. O populista de direita Eric Zemmour sugeriu que o declínio demográfico poderia ser resolvido com a introdução de € 10.000 “bolsas de nascimento” para crianças nascidas de pais nativos na França rural, em vez do que ele descreve como € 50.000 “gasto anualmente por menor ilegal desacompanhado.”

Outra líder da oposição, Marine Le Pen, acusou Macron de tentar mudar uma lei que ele não quer aplicar. “Acreditamos que eles devem voltar para casa”, ela twittou na sexta-feira, referindo-se aos estrangeiros ilegais que o presidente espera reinstalar no campo.

Macron prometeu “melhorar a eficácia das políticas de deportação” na fronteira e instou outros países a melhorar seus próprios processos para receber de volta imigrantes condenados por crimes. Os vistos seriam concedidos aos residentes de um país com base no “espírito de cooperação para a recuperação de estrangeiros em situação irregular, a começar pelos que perturbam a ordem pública,” ele disse.