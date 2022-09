Os EUA têm uma nova capital de assassinatos — CMIO

Nova Orleans ultrapassou St. Louis com a maior taxa de homicídios, com assassinatos mais que dobrando em relação aos níveis pré-pandemia

Nova Orleans, uma das cidades mais populares dos Estados Unidos para o turismo, conquistou um título indesejado: a capital do assassinato da América. O aumento da criminalidade e as falhas na aplicação da lei deram à ‘Grande Fácil’ a mais alta taxa de homicídios dos EUA, superando em muito as de cidades assoladas pela violência como St. Louis, Chicago ou Nova York.

Houve 205 homicídios até agora em 2022, um aumento de 141% em relação aos níveis pré-pandemia e 46% acima do mesmo período do ano passado, segundo dados da Comissão Metropolitana de Crimes de Nova Orleans. A taxa de homicídios da cidade de 52 por 100.000 habitantes na semana passada ultrapassou o líder anterior em assassinatos nos EUA, St. Louis, onde a taxa é inferior a 45 por 100.000 até agora este ano.

A taxa de homicídios de Nova Orleans é quase o triplo do nível deste ano em Chicago, uma das cidades mais notórias dos EUA pela violência armada. Em comparação, a cidade de Nova York tem uma taxa de apenas 3,5 homicídios por 100.000 habitantes. Os assassinatos em Nova Orleans estão ocorrendo a quase 15 vezes esse ritmo.













Os roubos de carros em Nova Orleans mais que triplicaram em relação aos níveis pré-pandemia, e os tiroteios dobraram. Com o departamento de polícia da cidade com poucos funcionários, o tempo médio de resposta a uma chamada de emergência é de 2,5 horas, de acordo com um estudo recente. Nhu Vuh, uma caixa de 40 anos de uma mercearia vietnamita, disse ao Wall Street Journal que, quando chamou a polícia depois que um sem-teto furioso a agrediu, um policial não apareceu até o dia seguinte.

Com a demissão da polícia mais rápido do que a cidade pode contratar novos recrutas, a força tem cerca de um terço a menos de policiais do que quando o furacão Katrina devastou a cidade em 2005. a falta de pessoal estava tornando o trabalho muito inseguro.

O principal promotor da cidade, o promotor público Jason Williams, assumiu o cargo no ano passado depois de ser eleito com financiamento de campanha do bilionário ativista político George Soros. As acusações foram retiradas em cerca de dois terços dos processos criminais sob sua supervisão, e Williams se recusou a indiciar suspeitos em quase metade das prisões criminais violentas.

A prefeita LaToya Cantrell pediu que a cidade seja dura com o crime e, ao mesmo tempo, pressione por políticas anti-encarceramento. A população carcerária da cidade caiu cerca de 40% desde que Cantrell assumiu o cargo em 2018. Os críticos argumentam que a prefeita não fez o suficiente para apoiar a polícia, e ela irritou as vítimas do crime no mês passado quando apareceu no tribunal como testemunha de caráter para um crime. Garoto de 13 anos que foi condenado por roubar cinco pessoas em dois dias. O jovem ladrão recebeu uma pena suspensa, o que significa que ele foi poupado de qualquer tempo de prisão.