Taxa de suicídio de veteranos dos EUA pode ser mais do dobro da oficial, indica pesquisa

A taxa de suicídio entre veteranos americanos pode ser mais do dobro dos valores relatados anualmente, sugere um estudo publicado no sábado (17).

A pesquisa da Parceria de Guerreiros da América (AWP, na sigla em inglês), realizada em conjunto com as universidades do Alabama e Duke, revelou milhares de casos suspeitos ou confirmados de suicídios não relatados entre 2014 e 2018 em oito estados, citou no sábado (17) o portal Military Times.