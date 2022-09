A troca de moeda sempre será possível na Rússia – Banco Central – CMIO

Elvira Nabiullina chamou o dólar e o euro de ‘tóxicos’, mas diz que os russos sempre poderão convertê-los em rublos

A conversão de moeda estrangeira para rublos sempre será possível na Rússia, disse a presidente do banco central, Elvira Nabiullina, durante uma entrevista coletiva na sexta-feira.

“Sempre será possível trocar a moeda por rublos, e há absolutamente, como se costuma dizer, regras liberais,”, ela foi citada como tendo dito pela agência de notícias RIA.

Ao mesmo tempo, o chefe do regulador observou que o dólar americano e o euro se tornaram “tóxico” para os detentores russos devido aos riscos que carregam.

“Quanto à conversão de moeda, de fato, as moedas a que estamos acostumados, as moedas de reserva – o dólar, o euro – tornaram-se tóxicas para muitos detentores. Os riscos de congelamento surgem, e os países que emitem [these currencies] não estão muito dispostos a usá-los ativamente”, afirmou ela.

Em 1º de agosto, o Banco Central estendeu as restrições aos saques em moeda estrangeira introduzidas no início deste ano até 9 de março de 2023. Atualmente, os depositantes podem sacar no máximo US$ 10.000 ou seu equivalente em euros de cada conta em moeda estrangeira que possuem.

