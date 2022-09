Protestos em massa em Chisinau exigem renúncia das autoridades

Manifestações e piquetes antigovernamentais começaram na Moldávia ainda em maio. Os manifestantes estão indignados com o aumento sem precedentes dos preços do gás, além de outros combustíveis e alimentos, bem como a inflação alta e a queda dos padrões de vida. Os manifestantes têm acusado as autoridades de serem incapazes de lidar com a crise, citando a inflação recorde nos últimos 20 anos, que em meados do verão atingiu 33,5% em termos anuais. As autoridades do país têm sido criticadas pela, bem como pela pressão política exercida sobre os representantes da oposição.