Paris também cometeu um “erro geopolítico” ao apoiar as sanções da UE contra a Rússia, acredita o político

Marine Le Pen, líder do grupo parlamentar de direita Rally Nacional, criticou duramente o apoio da França às sanções anti-Rússia, classificando tal posição como uma grande “erro geopolítico”. Ela também chamou o “idiotas” apoiando uma agenda verde, nomeando-os os verdadeiros culpados por trás da dependência da UE dos combustíveis fósseis russos.

“A União Européia vê suas promessas de prosperidade e paz afundando em seus erros econômicos, energéticos e geopolíticos”. Le Pen disse no domingo na reunião do partido na cidade de Adge, no sul da França.

Paris foi “arrastado pela União Europeia enlouquecida pela guerra na Ucrânia a adotar sanções impróprias e impensadas”. ela adicionou.

O político da oposição, que ficou em segundo lugar na recente corrida presidencial, acusou os políticos verdes em geral, destacando os alemães em particular, de levar toda a UE à crise energética em curso com sua agenda. A crise energética é em grande parte resultado do abandono de outras fontes de energia, nomeadamente a energia nuclear em prol de ideias “verdes”, sugeriu Le Pen.

Se alguém é responsável por nossa dependência da Rússia, são os idiotas e os ingênuos que apostam na energia eólica e solar.

Le Pen criticou repetidamente a posição do governo francês sobre o conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia e a rota de sanções que vem adotando. No final de agosto, Le Pen acusou Emmanuel Macron de “deitado” sobre as raízes da crise econômica, depois que o presidente francês alertou para uma iminente “fim da abundância”.

“A crise econômica que atingiu a França não data deste verão. Não data da guerra na Ucrânia. Emmanuel Macron mentiu ao esconder a verdade dos franceses e agora anuncia austeridade. Muitas medidas devem ser tomadas para proteger os franceses”. Le Pen disse em um post de mídia social na época.