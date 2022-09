Petrolífera russa aumenta lucros apesar das sanções — CMIO

A gigante petrolífera russa Rosneft aumentou seu lucro líquido em 13% no primeiro semestre de 2022, apesar das sanções ocidentais. O lucro líquido da empresa subiu para 432 milhões de rublos (US$ 7,22 bilhões), enquanto a dívida diminuiu 12% em relação ao início do ano, fortalecendo a “resiliência financeira”, disse a petroleira em um comunicado esta semana.

A Rosneft, como outras empresas russas, foi afetada pelas sanções ocidentais. De acordo com a petroleira, controles rígidos ajudaram a lidar com um forte aumento nos custos de logística, transporte ferroviário e eletricidade, que respondem por 30% do total das despesas.

De acordo com o CEO da Rosneft, Igor Sechin, durante o primeiro semestre do ano a empresa “estava sob pressão sem precedentes de fatores externos adversos e sanções ilegais. No entanto, graças à alta eficiência operacional e decisões de gestão adequadas, conseguimos garantir a continuidade dos negócios e demonstrar resultados estáveis.”

A Rosneft processou 45,8 milhões de toneladas de petróleo até junho, com vendas aumentando 5,7% ano a ano. Uma das razões é a crescente demanda de algumas das maiores economias do mundo, o que ajudou a Rússia a exportar quase tanto petróleo quanto antes do conflito na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, as vendas de petróleo no mercado doméstico também mais que dobraram em relação ao mesmo período de 2021.

A petrolífera também observou que pagou dividendos no valor de mais de 441 bilhões de rublos (US$ 7,4 bilhões) em 2021 a seus acionistas, incluindo a BP, apesar dos planos anunciados pela empresa em fevereiro de abandonar sua participação de 19,75% na Rosneft.

