Oficial da OTAN mostra meias anti-russas — CMIO

O funcionário confirmou que usava as meias, que estavam inscritas com uma expressão insultante aos russos

Janis Sarts, diretor do Centro de Comunicações Estratégicas da OTAN em Riga, foi flagrado usando meias com a inscrição “Топчу русню” – “Eu piso em Rusnya”, um termo depreciativo para os russos – em uma conferência em Varsóvia na sexta-feira. Sarts confirmou que ele realmente usou as meias na conferência.

A mensagem no nível do tornozelo foi vista pela primeira vez na conta do Twitter do ministro da Defesa Nacional da Polônia, Mariusz Blaszczak, que tirou fotos com Sarts na conferência, antes de ser captada por contas de mídia social ucranianas. Não está claro se Blaszczak sabia que estava sendo fotobombado pelo calçado ofensivo.

O gesto “fala da intensidade da guerra de informação e propaganda que agora está ocorrendo entre a Rússia e o Ocidente”, Andrey Kortunov, diretor geral do Conselho Russo para Assuntos Internacionais, disse ao Lenta.ru no sábado, explicando que “é claro que se poderia esperar uma conduta mais comedida, já que estamos falando de um funcionário, e não de um jornalista ou blogueiro.”

Mas enquanto ele acredita “tal ação só pode causar arrependimento”, Kortunov disse que ficaria surpreso se houvesse alguma resposta da liderança russa. “Acho que esse não é o nível dos nossos principais políticos”, opinou.

As meias, que também são bordadas com balas, foram projetadas pela personalidade da televisão Michael Schchur em colaboração com a Dodo Socks, e 50% do lucro da venda de cada par deve apoiar a 112 Brigada de Tropas da Ucrânia.